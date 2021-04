La Tunisie demande officiellement au FMI un financement de son programme de rÃ©formes Ã©conomiques

La Tunisie demande officiellement au FMI un financement de son programme de réformes économiques

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé que la Tunisie a demandé officiellement le 19 avril un programme de financement, saluant le dialogue du gouvernement avec les partenaires de la société, au sujet des réformes prioritaires pour la relance économique.

Dans une correspondance au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, a indiqué qu’elle allait charger une délégation pour mener des pourparlers techniques, aussitôt le programme de réformes économiques du gouvernement parvenu au FMI, rapporte Reuters.

Une délégation tunisienne, conduite par le ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement, Ali Koôli, se rendra début Mai, à Washington, pour rencontrer les représentants du Fonds monétaire international et de la banque mondiale, et leur présenter le programme de réformes économiques du gouvernement.

La Tunisie sollicitera, à cette occasion, un plan de financement dudit programme, de la part des deux institutions financières.

