La Tunisie Ã©lue membre du Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de l’Union africaine

La Tunisie élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

La Tunisie a été élue aujourd’hui membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour la période 2022-2024, lors des élections organisées en marge de la 40ème session du Conseil exécutif de l’Union africaine qui se tient dans la capitale éthiopienne, Addis Ababa, pour choisir 15 membres, dans le cadre du renouvellement de la composition du Conseil, annonce ce soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’élection de notre pays comme membre de cette importante instance africaine traduit le respect dont il jouit sur le plan régional et international et la confiance dans sa capacité à contribuer à l’instauration de la paix et de la sécurité, en particulier sur le continent africain, indique ce soir, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La résolution 2532, initiée par le Président de la République et adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU, met la communauté internationale devant ses responsabilités pour faire face à la pandémie de Coronavirus, et créer une nouvelle dynamique de coopération internationale selon une approche basée sur la solidarité, notamment avec les pays africains.

L’adhésion de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix dans le monde, en particulier en Afrique, et la compétence de ses unités reconnue sur le double-plan régional et international, et ses efforts pour instaurer les piliers de la paix et de la sécurité pour désamorcer les crises, en ont renforcé la position et le rayonnement auprès des partenaires africains en termes de maintien de la sécurité et de la paix à travers les différentes contrées africaines.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine est considéré comme l’organe décisionnel permanent de l’Afrique dans le domaine de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits, car il représente un système de sécurité collective et d’alerte précoce visant à assurer une réponse rapide et efficace aux conflits et crises en Afrique.

La délégation tunisienne avait fait auparavant du lobbying auprès de ses partenaires africains.

Gnetnews