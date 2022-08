La Tunisie et la FAO signent un accord de coopÃ©ration triennale pour atteindre la sÃ©curitÃ© alimentaire

La Tunisie et la FAO signent un accord de coopération triennale pour atteindre la sécurité alimentaire

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques et la FAO, organisation de l’alimentation et de l’agriculture, ont signé récemment un accord de coopération pour la période 2022 – 2025.

Signé par le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza, et le représentant régional du bureau de la FAO pour l’Afrique du Nord, Philppe Ankers, cet accord triennal représente un cadre de référence, fixant l’action de l’organisation onusienne en Tunisie.

Le champ d’intervention de la FAO dans notre pays pendant ces trois ans repose sur deux priorités stratégiques, soit le développement rural et la sécurité alimentaire.

La FAO procèdera en collaboration étroite avec le ministère de l’Agriculture à « la conception et la mise en œuvre des politiques agricoles, en vue d’appuyer les petits agriculteurs, et d’aider les investisseurs à accéder aux secteurs les plus compétitifs, et les plus lucratifs ».

L’organisation affirm, dans un communiqué, son intention de poursuivre son soutien aux organisations professionnelles, de venir en aide aux producteurs, et de renforcer leur capacité de gestion, leurs compétences techniques ainsi que leur maîtrise des moyens digitaux.

La FAO prévoit, par ailleurs, des actions dans les secteurs de la pêche et de la santé animale.

