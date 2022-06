La Tunisie et la Grande Bretagne signent un mémorandum d’entente pour la promotion des énergies propres

Un mémorandum d’entente a été signé hier, mardi 07 juin, au siège de la présidence du gouvernement, entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, dans le domaine de l’énergie propre et durable.

La ministre de l’Industrie, des mines et de l’Energie, Neïla Gongi Nouira, côté tunisien, et le Lord Tarek Ahmed, ministre d’Etat britannique pour les affaires de l’Asie centrale et du sud, de l’Afrique du Nord, des Nations-Unies, et du Commonwealth, au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, côté britannique, ont signé ce mémorandum.

La signature de cette convention intervient, en marge de la visite du travail, effectuée par le Lord, Tarek Mahmoud, les 7 et 8 Juin, en Tunisie, pour examiner les moyens de coopération tuniso-britannique dans différents domaines.

Neïla Gongi a affirmé que cet accord vise « à appuyer la politique de transition énergétique, à travers l’accompagnement de la Tunisie, dans les programmes nationaux, visant à réaliser l’efficacité énergétique, d’un côté, tout en l’aidant à concrétiser les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, s’agissant notamment de la neutralité carbone, et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

La ministre a annoncé le lancement d’un appel d’offres fin juin, pour la production de 2000 méga-watt d’énergie solaire moyennant des concessions, dans le cadre du programme national de l’investissement dans les énergies renouvelables, et la production de 35 % d’électricité à partir des énergies alternatives, à l’horizon de 2030.

Le Lord britannique a affirmé la détermination de son pays « à appuyer la Tunisie dans différents domaines, notamment les énergies renouvelables, à travers la création d’une ligne de crédit d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling, pour appuyer les exportations britanniques destinées à la Tunisie, ainsi que les achats et services qui seront introduits en matière de réalisation de projets énergétiques en Tunisie. »

« Le Royaume-Uni est déterminé à accompagner la Tunisie en matière de diversification de ses sources énergétiques, en optant pour les énergies propres, en produisant l’hydrogène vert et en utilisant les technologies modernes dans ce domaine », a-t-il souligné.

Présidée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, cette signature a eu lieu en présence du ministère des Affaires étrangères, Othman Jarandi et de l’ambassadrice de Grand Bretagne à Tunis, Helen Winterton.

Gnetnews