La Tunisie et la Libye, un portail pour l’Afrique, thÃ¨me d’une foire Ã  Misrata

La Tunisie et la Libye, un portail pour l’Afrique, thème d’une foire à Misrata

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Misrata organise ce lundi 16 janvier 2023, la première édition de la foire tuniso-libyenne, pour le développement de l’industrie et du commerce sous le signe « La Tunisie et la Libye, un portail pour l’Afrique ».

Cette exposition qui se poursuit du 16 au 18 janvier, « vise à faire connaitre les spécificités de la région de Mistrata aux opérateurs économiques tunisiens ».

Située à 200 km de la capitale, Tripoli, Misrata représente un point de transit vers l’Afrique subsaharienne, le but étant d’inciter les entreprises tunisiennes à s’y implanter dans sa zone franche, et à accéder à de nouveaux marchés sur le continent africain, rapportent des médias libyens.

Cette foire, à laquelle prendront part plus de 200 entreprises, facilitera le rapprochement, les contacts et les partenariats entre hommes d’affaires libyens et tunisiens, en vue de consolider les échanges entre les deux pays.

Gnetnews