La Tunisie et la Syrie réitèrent leur volonté de normaliser leurs relations, en élevant le niveau de représentation diplomatique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue syrien, Fayçal Mokdad, ont réitéré leur volonté « de rétablir les relations bilatérales et fraternelles entre la Tunisie et la Syrie, en élevant le niveau de représentation diplomatique et en échangeant les visites entre responsables des deux pays ».

Le locataire du département du Nord-Hilton a reçu ce week-end, une communication téléphonique du chef de la diplomatie syrienne, qui lui a transmis les salutations du président Bachar al-Assad au président Kaïs Saïed, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Mokdad a salué « le soutien de la Tunisie à la Syrie, pendant le tremblement de terre ayant frappé, dernièrement, le Nord du pays ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait annoncé le 09 février dernier, sa décision d’élever le niveau de la représentation diplomatique de Tunisie à Damas.

Gnetnews