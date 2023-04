La Tunisie et la Syrie signent une déclaration conjointe autour des aspects politiques, économiques, consulaires, sécuritaires…

Tunis et Damas affirment « la nécessité de préserver la souveraineté de la Syrie, son unité territoriale, sa stabilité et sa sécurité régionale, et de relancer les efforts régionaux et internationaux pour accélérer le processus de règlement politique, de manière à ce que la Syrie étende sa souveraineté intégrale sur l’ensemble de son territoire ».

Dans une déclaration conjointe, en marge de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères syrien en Tunisie du 17 au 19 avril, les deux pays saluent, lors d’une rencontre bilatérale entre leur deux chefs de diplomatie suivie par des discussions élargies entre leur délégations respectives, « le rétablissement de leurs relations diplomatiques, avec la nomination d’un ambassadeur tunisien en Syrie et la réouverture de l’ambassade syrienne et la nomination d’un ambassadeur à sa tête ».

Les deux parties conviennent de :

*Intensifier les contacts entre les deux pays la prochaine période en vue de renforcer la tradition de concertation et de coordination autour des différentes affaires et questions bilatérales d’intérêt commun, en œuvrant à la tenue de la commission mixte ;

*Œuvrer à relancer la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines prioritaires ;

*Renforcer la coopération dans le domaine consulaire et humanitaire, et œuvrer à la tenue de la commission consulaire mixte dans les délais les plus proches ;

*Consolider la coopération dans le domaine sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, et les réseaux de traite des humains.

La partie tunisienne affirme, par ailleurs, sa position favorable « au retour de la Syrie à son environnement arabe, et à la reprise de son rôle au sein de la ligue arabe », considérant la sécurité et la stabilité de la Syrie comme étant un attribut de la sécurité et la stabilité de la région dans son ensemble.

La Tunisie se dit, également, totalement solidaire de la Syrie envers les agressions israéliennes récurrentes sur son territoire, appuie son droit légitime à recouvrer le plateau du Golan, et à imposer sa souveraineté sur l’ensemble de ses territoires occupés.

Les deux parties condamnent les attaques méthodiques contre les Palestiniens, et la violation des symboles sacrés, notamment al-Quds el-Sherif, réitérant leur position constante envers le militantisme du peuple palestinien, en vue de la récupération de ses droits légitimes et inaliénables, et l’instauration de sont Etat indépendant et souverain ayant pour capitale al-Quds el-Sherif.

