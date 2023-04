Tunisie : Fayçal Mokdad salue « les décisions courageuses et audacieuses » de Kaïs Saïed

Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés syrien, Fayçal Mokdad, a déclaré que les relations tuniso-syriennes étaient bonnes, jusqu’à leur interruption et la tenue de conférences hostiles par d’autres pays arabes », signalant qu’ »après la décision audacieuse prise par le président Kaïs Saïed pour la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, il y a un nouvel ambassadeur, ayant recueilli l’approbation de la Syrie ».

Dans une déclaration médiatique à l’issue de sa rencontre avec le président Kaïs Saïed, Mokdad a annoncé que son pays allait procéder les tous prochains jours à l’ouverture de son ambassade, et à l’envoi d’une nouvelle mission diplomatique à sa tête l’ambassadeur, « afin qu’il accomplisse ses fonctions portant sur la consolidation des relations entre les deux pays frères ».

Il a ajouté, dans un vidéo diffusée sur la page de la présidence, que sa rencontre avec le chef de l’Etat a évoqué « les périodes difficiles qu’a traversées la Tunisie, ayant débouché sur l’élection d’une direction réelle représentant les aspirations du grand peuple tunisien », exprimant le « soulagement » de son pays envers les relations entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères syrien a, par ailleurs, considéré que « les décisions audacieuses et courageuses prises par le président Kaïs Saïed, ne traduisent pas uniquement une obstination et une détermination inébranlables à unifier les efforts de la nation arabe face aux défis auxquels nous sommes, tous, confrontés, mais expriment nos aspirations et notre foi dans le présent et l’avenir ».

Il a encore indiqué que cette rencontre était une occasion « de discuter la situation sur la scène arabe, en exprimant la volonté conjointe de redoubler d’efforts, dans l’intérêt de la nation arabe, et de ne pas permettre aux forces étrangères d’effriter nos pays, et nos peuples ».

« Lorsque notre nation et nos pays sont unis dans leur position, nous serions capables d’occuper une position réelle au sein d’un monde qui connait des mutations profondes », a-t-il dit, signalant que « les deux pays appuient la multipolarité afin qu’aucune partie n’étende son hégémonie sur la politique internationale au détriment des autres pays et peuples ».

Il a par ailleurs, indiqué avoir transmis au chef de l’Etat les salutations sincères et chaleureuses de son homologue syrien, Bachar al-Assad, se disant profondément « optimiste » des relations tuniso-syriennes.

