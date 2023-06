La Tunisie et le Congo explorent de nouvelles possibilitÃ©s de coopÃ©ration

La Tunisie et le Congo explorent de nouvelles possibilités de coopération

En marge de sa participation aux travaux du vingt-deuxième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Marché Commun pour l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) tenu à Lusaka (Zambie), du 06 au 08 Juin 2023, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a rencontré le ministre congolais du Commerce Extérieur, Jean Lucien BUSA.

Les deux responsables ont souligné le saut qualitatif enregistré par les relations bilatérales notamment au niveau commercial, aussi bien en termes de volume des échanges qu’en termes de rencontres des acteurs économiques des deux pays et de participation aux forums économiques, rapporte ce vendredi 09 Juin, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Outre la mise en exergue des investissements tunisiens au Congo dans les technologies de l’énergie et de la communication et l’appel à leur renforcement, les deux ministres ont mis l’accent sur la nécessité de tenir rapidement la deuxième session de la commission mixte, afin d’enrichir le cadre juridique régissant les relations bilatérales et d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, tout en soulevant la question de l’alternative que constitue la mise en place de commissions mixtes sectorielles pour accélérer la mise en œuvre et l’évaluation des projets de coopération et d’identifier les moyens de les développer.

Ammar a soulevé la situation problématique dont continue de pâtir le siège de la Société conjointe « SOTUZA » appelant son interlocuteur à intervenir afin d’éviter de nouveaux problèmes.