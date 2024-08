La Tunisie et le Qatar scellent un nouvel accord de partenariat économique et de libre-échange

La Tunisie et le Qatar ont conclu un accord de partenariat économique et de libre-échange, a annoncé mercredi 28 août 2024 le ministère du Commerce et du Développement des exportations tunisien.

Cet accord marque une avancée significative dans la coopération bilatérale entre les deux pays. Selon le ministère, l’accord, dont la date de signature reste à préciser, vise à instaurer un partenariat stratégique et à renforcer la complémentarité économique entre la Tunisie et le Qatar. Il est destiné à favoriser un changement qualitatif dans leurs relations économiques.

Cette annonce fait suite au deuxième round de négociations sur cet accord, qui s’est tenu en Tunisie les 26 et 27 août 2024.

