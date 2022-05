La Tunisie et lâ€™Egypte sur le chemin de lâ€™intÃ©gration Ã©conomique

La Tunisie et l’Egypte sur le chemin de l’intégration économique

Dans le cadre de la préparation de la haute commission mixte tuniso-égyptienne prévue les 12 et 13 Mai à Tunis dans sa 17ème édition, une réunion préparatoire s’est tenue hier, mercredi 11 Mai, sous la coprésidence de la ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi, et de la ministre de la coopération internationale égyptienne, Rania Machatt, en présence des ambassadeurs et délégations des deux pays.

Cette réunion a permis « de passer en revue les différentes formes de coopération bilatérale, et les moyens à même de les développer et d’en élargir les bases ».

Les deux ministres ont affirmé « la nécessité d’opter pour une nouvelle approche fondée sur un partenariat stratégique au nom de l’intérêt réciproque ». Elles ont appelé « à bien utiliser les cadres juridiques régissant les relations bilatérales, en vue d’atteindre des niveaux élevés en termes de complémentarité et d’intégration économique ».

Des documents prêts à être signés lors de la haute commission mixte ont été examinés, lesquels devront consolider le cadre juridique organisant les rapports de coopération entre les deux pays.

Gnetnews