La Tunisie et les Emirats souhaitent promouvoir leur coopération militaire

La promotion de la coopération militaire entre la Tunisie et les Emirats arabes unis, et les moyens à même d’en élargir les domaines, ont été au centre d’une rencontre hier, lundi 25 Mars, entre le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, et l’ambassadrice des Emirats à Tunis, Imen Ahmed Sellami.

Le ministre a salué les relations solides entre les deux pays, appelant à consolider, davantage, la coopération militaire ; à rechercher les moyens susceptibles d’en développer les domaines, et à instaurer un partenariat dans les domaines de l’entrainement, de la formation, et de l’échange des expériences entre les deux parties.

La diplomate émiratie a exprimé, pour sa part, sa satisfaction envers l’évolution de la cadence de coopération entre les deux pays.

Elle a affirmé les dispositions de son pays à consolider l’action conjointe, et à renforcer la coopération militaire bilatérale, afin de la hisser aux meilleurs niveaux et à réaliser les objectifs escomptés.

Gnetnews