La Tunisie et l’Inde font le point sur les dossiers de coopération lors de la 5ème session des consultations politiques bilatérales

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Mounir Ben Rjiba, a présidé, le 17 mai 2023, avec le Sous-Secrétaire d’Etat au ministère indien des Affaires Etrangères, Awsaf Saeed ,les travaux de la cinquième Session des Consultations politiques tuniso-indiennes tenue en Tunisie du 16 au 18 mai 2023.

Le Secrétaire d’État a souligné, en préambule, l’importance des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et la nécessité de les développer davantage conformément aux aspirations des deux peuples amis. Il a, également, passé en revue les réformes politiques, économiques et sociales engagées en Tunisie depuis les mesures prises le 25 juillet 2021, rapporte un communiqué des Affaires étrangères.

Il a, dans ce cadre, exprimé la volonté constante de notre pays d’instaurer une démocratie véritable et solide, garantissant les droits et libertés et consolidant la souveraineté du peuple.

Wsaf Saeed a mis en exergue la qualité des relations tuniso-indiennes, soulignant l’aspiration de son pays à renforcer davantage la coopération avec la Tunisie dans les domaines prioritaires pour les deux pays.

Les consultations politiques ont permis de faire le point sur « l’état d’avancement des dossiers de coopération, préconisant l’actualisation du cadre Juridique et l’activation des groupes de travail sectoriels conjoints, en préparation de la prochaine Session de la Commission mixte qui se tiendra en Tunisie au niveau des ministres des Affaires Etrangères des deux pays ».

L’accent a également été mis sur le renforcement de la coopération dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que la science, la technologie, les technologies de l’information, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, la lutte contre les changements climatiques ainsi que le défi de la rareté de l’eau.

Les deux parties ont relevé l’évolution importante des exportations tunisiennes de phosphates et de produits chimiques vers l’Inde au cours des derniers mois, ce qui a contribué à réduire le déficit commercial entre les deux pays. Ils ont également discuté des mesures à prendre afin de développer les investissements et les partenariats dans ce secteur important.

Les deux délégations ont, par ailleurs, échangé les points de vue autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun à la lumière des récents développements géopolitiques dans le monde.