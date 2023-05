La Tunisie et l’Union européenne s’engagent à approfondir leur « partenariat stratégique »

Le ministre des Affaires Etrangères, de Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu hier, mercredi 10 mai 2023, Hadja Lahbib, et Joao Gomes Cravinho, respectivement, ministre des Affaires Etrangères, des Affaires Européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales belge, et ministre des Affaires étrangères portugais, en visite de travail en Tunisie.

Les deux responsables européens ont présenté leurs sincères condoléances au Gouvernement et au peuple tunisiens ainsi qu’aux familles des victimes de la lâche attaque survenue hier à Djerba, en exprimant l’entière solidarité de l’Union Européenne et ses États membres avec notre pays, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Cette attaque hideuse ne pourrait nullement altérer l’image de la Tunisie, qui demeure une terre de tolérance, de modération et de coexistence pacifique », a souligné Nabil Ammar, saluant « l’efficacité des forces de l’ordre tunisiennes à réagir rapidement face à cet acte isolé ». Le ministre a invité ses homologues « à rassurer tous les partenaires sur le fait que notre pays est prêt à accueillir et protéger tous ses visiteurs lors de la prochaine saison estivale ».

Il a appelé le partenaire européen « à faire preuve de compréhension des spécificités de l’étape historique que traverse notre pays et des raisons objectives ayant contribué au processus du 25 juillet 2021 ». Il a également rappelé « l’engagement de la Tunisie à renforcer son choix démocratique, à protéger les libertés et droits fondamentaux et à assoir un modèle socio-économique qui répond aux aspirations du peuple tunisien ».

Il a, également, formulé son souhait « de voir les investissements européens se multiplier davantage en Tunisie, notamment ceux à forte valeur ajoutée », appelant « à réduire les barrières douanières et à encourager la libre circulation des personnes entre la Tunisie et l’espace européen ».

La partie européenne a fait part de sa disposition « à poursuivre son appui au processus de réformes en Tunisie et sa détermination à accompagner les efforts nationaux visant à faire face aux défis actuels et à contribuer à la promotion du développement et à la reprise économique dans notre pays et ce dans l’intérêt mutuel des deux parties ».

Les deux parties ont salué leur « partenariat stratégique privilégié », s’engageant à poursuivre leurs concertations afin de l’approfondir et de le diversifier.

« L’objectif étant de relever les défis actuels au service de l’intérêt commun et de garantir les conditions d’un développement équitable et inclusif et ce, à travers la promotion de l’intégration, de la complémentarité économique et l’accroissement des investissements à forte valeur ajoutée, notamment en matière d’économie verte et de transition numérique ».