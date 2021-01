La Tunisie instaure un confinement partiel, avec réouverture des mosquées et service minimum du transport interurbain

Après un confinement total de quatre jours, la Tunisie entame ce lundi 18 janvier jusqu’au 24 du même mois, un confinement ciblé ou partiel, dont les points forts sont l’instauration du travail par groupe, et par alternance dans l’administration, et l’arrêt des cours dans les établissements éducatifs et d’enseignement supérieur.

Avec ce confinement partiel, les anciens horaires du couvre-feu sont rétablis, il se poursuivra de 20h à 5h, durant tous les jours de la semaine.

Sinon les mesures de prévention annoncées précédemment seront reconduites, voire renforcées, comme l’interdiction des manifestations et des rassemblements, de la circulation entre les gouvernorats, etc., comme l’avait déclaré ce week-end, la Directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.

Ce confinement partiel qui vise à freiner la propagation du virus et à réduire le nombre des nouvelles contaminations et des décès, est marqué par la réouverture des mosquées, à partir d’aujourd’hui, comme l’annonce le ministère des Affaires religieuses, en réitérant l’appel aux fidèles afin qu’ils respectent les consignes de sécurité ; « faire leurs ablutions chez eux, ramener leur propre tapis de prière, porter un masque, et respecter la distanciation d’un mètre, au moins. »

Le même département appelle les personnes âgées et ceux qui souffrent de maladies chroniques à ne pas se rendre à la mosquée, en préservation de leur santé, signalant que la réouverture des lieux de culte se fera 15 minutes avant l’appel à la prière.

Le transport public a, par ailleurs, repris ses dessertes en ce premier jour de confinement partiel.

Le ministère autorise les moyens de transport en commun interurbain, dont les louages ligne rouge, à travailler pendant la période du 18 au 24 janvier, tout en respectant les horaires du couvre-feu. Ces moyens de locomotion sont tenus d’assurer un service minimum pour assurer les déplacements des corps actifs, du personnel de santé, des cas urgents munis d’une autorisation de circuler, etc.

Gnetnews