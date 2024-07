La Tunisie invitée d’honneur de la 36ème édition du Salon International des Industries Traditionnelles « FIA Lisboa » à Lisbonne

À l’occasion de sa participation en tant qu’invité d’honneur à la 36ème édition du Salon International des Industries Traditionnelles « FIA Lisboa », qui se tient du 29 juin au 7 juillet 2024 à Lisbonne, la Tunisie a été représentée par Monsieur Mohamed El Moaz Belhassen, Ministre du Tourisme, accompagné de Son Excellence l’Ambassadeur de Tunisie à Lisbonne, Monsieur Noufel Hedya, en présence de Monsieur Fawzi Ben Halima, Directeur Général du Diwan National des Industries Traditionnelles, et de Monsieur Pedro Draga, Directeur Général du salon.

Le point d’orgue de cet événement a été la journée médiatique organisée le mardi 2 juillet pour célébrer la Tunisie en tant qu’invité d’honneur de cette édition. Cette journée a attiré un nombre significatif d’ambassadeurs, de représentants de missions diplomatiques, d’investisseurs dans les secteurs des industries traditionnelles et du tourisme, ainsi que plusieurs personnalités internationales influentes des deux secteurs, sous une couverture médiatique importante.

Cette participation a représenté une opportunité cruciale pour renforcer la présence des produits des industries traditionnelles sur le marché portugais. Plus de 20 entreprises artisanales tunisiennes ont participé à cette édition, mettant en avant divers produits tels que le bois d’olivier, le textile artisanal, les costumes traditionnels, le cuivre, les mosaïques, les fibres végétales, et d’autres encore, tout en organisant des ateliers en direct de broderie, de fabrication de bijoux traditionnels, et de peinture sur céramique, suscitant un vif intérêt dès les premiers jours du salon.

Le pavillon tunisien a également mis en lumière les richesses touristiques, naturelles, patrimoniales, culturelles et industrielles de notre pays, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération tuniso-portugaise dans divers domaines, notamment le tourisme et les industries traditionnelles.

En outre, dans le cadre de sa visite officielle au Portugal les 2 et 3 juillet 2024, Monsieur Mohamed El Moaz Belhassen, Ministre du Tourisme, a pris des initiatives décisives pour intensifier les flux touristiques en provenance du marché portugais.

L’un des moments forts de cette visite a été une session de travail avec les responsables de l’agence de voyages « Abreu », la plus ancienne et la plus importante du Portugal, visant à explorer de nouvelles collaborations dans le domaine du tourisme.

Le Ministre a également rencontré plusieurs médias portugais lors de rencontres presse, où il a discuté des opportunités de développement touristique entre la Tunisie et le Portugal, soulignant l’importance de renforcer les liens bilatéraux dans ce secteur clé.

Cette visite s’inscrit dans la volonté de dynamiser et diversifier les sources de tourisme vers la Tunisie, tout en consolidant les relations culturelles et économiques entre les deux nations.

Gnetnews