Tunisie : Un financement de 23.745 millions de $ de la banque mondiale pour appuyer le systÃ¨me de santÃ©

Tunisie : Un financement de 23.745 millions de $ de la banque mondiale pour appuyer le système de santé

La banque mondiale accorde 23.745 millions de dollars à la Tunisie, dont 20.9 millions d’euros en tant que crédit, et 1.8 million de dollars, sous forme de don.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le représentant-permanent de la banque mondiale à Tunis, Alexandre Arrabbio, ont procédé hier après-midi, lundi 13 Juin 2022, à la signature de cette convention de financement.

Ce financement supplémentaire s’inscrit dans le cadre du programme d’appui des efforts de la Tunisie face à la pandémie du Covid-19, à travers l’amélioration des capacités et des moyens du dispositif de santé national, rapporte le ministère de la Santé dans un communiqué.

Samir Saïed a mis l’accent sur « la solidité de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la banque mondiale, qui est parmi ses principaux partenaires économiques et sociaux ».

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a indiqué, pour sa part, que « la Tunisie était parvenue à réaliser de grandes réussites face au Covid-19, et à surmonter les difficultés, grâce aux efforts de l’ensemble des intervenants au niveau national, ainsi que du soutien des pays frères et amis, et des partenaires financiers, notamment la banque mondiale ».

Il a exprimé sa détermination « à poursuivre cette coopération fructueuse afin qu’elle touche d’autres domaines du dispositif de santé, qui est parmi les priorités nationales à court et moyen termes ».

Alexandre Arrabbio a, à son tour, souligné que « la banque mondiale a interagi, positivement, aux besoins socioéconomiques de la Tunisie », pour faire face à la crise sanitaire, affirmant les dispositions de l’institution financière à assurer le soutien nécessaire afin d’appuyer le développement socioéconomique du pays.

