La Tunisie obtient un nouveau financement de l’Union européenne pour atténuer les pressions sur ses équilibres financiers

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, ont signé hier, lundi 14 novembre, une convention d’une valeur de 100 millions d’euros, soit 330 millions de dinars, consacrée à l’appui des mesures visant à alléger les répercussions de la pandémie du Covid-19, et à ré-impulser l’activité économique, à travers la contribution à activer les réformes décidées, récemment, par le gouvernement tunisien.

Samir Saïed a valorisé le soutien continu de l’Union européenne à la Tunisie, notamment pendant la dernière décennie, ce qui en conforte la place en tant que partenaire stratégique du pays. « La coopération entre les deux parties a connu une évolution sensible depuis 2011 soit en termes du volume du soutien financier et technique, soit au niveau des secteurs concernés », a-t-il souligné.

Le ministre de l’Economie a évoqué les principales réformes entérinées, ou qui sont en cours d’examen, notamment celles inhérentes à la redynamisation de l’économie, et à l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement.

Le gouvernement est résolu à aller de l’avant pour la réalisation d’une transition économique durable, et la consécration des fondements d’une transition démocratique saine, a-t-il indiqué.

Marcus Cornaro a affirmé la solidité du partenariat entre les deux parties, et la détermination à la consolider davantage. Ce financement vise à appuyer la Tunisie, face aux difficultés et retombées induites par la pandémie du Covid 19 et la guerre russe en Ukraine, sur les équilibres financiers, particulièrement, outre la consolidation des réformes décidée pour la relance de l’économie.

Le diplomate européen a réitéré l’engagement de l’Union européenne à accompagner la Tunisie, afin qu’elle puisse surmonter, progressivement, les difficultés, et réaliser une transition démocratique et économique efficace et durable.

Le soutien européen à la Tunisie pendant l’année 2022 est estimé à 553 millions d’euros, soit l’équivalent de 1830 millions de dinars, la convention signée aujourd’hui incluse ; cet appui est réparti en 300 millions d’euros en tant que crédit, et 253 millions d’euros, en tant que dons.

