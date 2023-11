Tunisie : La ministre du Commerce rÃ©pond aux interventions des dÃ©putÃ©s sur la pÃ©nurie des produits de base, les nÃ©gociations avec la Turquie, le contrÃ´le…

Tunisie : La ministre du Commerce répond aux interventions des députés sur la pénurie des produits de base, les négociations avec la Turquie, le contrôle…

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a affirmé, ce lundi 27 novembre, que les agents de contrôle travaillent nuit et jour, non stop, y compris les samedis et dimanches ; n’eût été leur rôle, plusieurs dépassements se seraient produits.

Lors de la plénière consacrée à l’examen du projet du budget de son ministère du nouvel exercice, et en réponse aux interventions et interrogations des députés, Ben Rejeb a indiqué qu' »il y a des gens qui provoquent les crises, les pénuries et s’adonnent à des pratiques spéculatives ».

La ministre a, par ailleurs, annoncé la parution imminente d’un arrêté, régissant les mesures protectionnistes qui vont s’appliquer dans des secteurs déterminés.

Au sujet de l’accord commercial avec la Turquie, Ben Rejeb a indiqué que son ministère a pris mandat du conseil des ministres pour négocier avec la partie turque, et là deux hypothèses se présentent : « soit on opte pour des mesures unilatérales, soit on parvient à un accord avec la Turquie, et on aura évité les mesures unilatérales, qui peuvent nous être préjudiciables ».

Deux rounds de négociations ont en lieu en Tunisie et en Turquie, il a été convenu de soumettre une liste de produits ayant des semblables en Tunisie aux taxes, ce qui permettra de dégager des ressources supplémentaires, a-t-elle dit.

Ben Rejet a annoncé la tenue d’un forum d’investissement le premier trimestre de 2023 en Turquie pour attirer des investisseurs turcs vers la Tunisie, signalant que « le Maroc a suspendu son accord avec la Turquie et l’a regretté, et la Jordanie l’a annulé et court derrière la Turquie pour refaire l’accord ».

La démarche de la Tunisie consiste à revoir les accords avec ses partenaires, selon le principe d’égal à égal, et en les liant au développent et à l’investissement, a-t-elle expliqué.

Pas d’échanges commerciaux directs avec l’entité sioniste

La ministre a, par ailleurs, annoncé que l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) procédera en 2024 au réexamen des politiques commerciales de la Tunisie.

Ce faisant, Kalthoum Ben Rejeb a exclu des échanges commerciaux directs avec l’entité sioniste. Elle a promis de mener une enquête sur un éventuel échange indirect, et « s’il existe, on procèdera à son interdiction ».

Elle a rappelé qu’en 2018, des produits portant une mention en hébreu ont été repérés, ils ont été retirés des rayons et refoulés.

La ministre a, de surcroît, révélé qu’une étude a été réalisée par le truchement d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un plan directeur des zones de libre-échange dans les régions frontalières. L’étude a identifié quatre sites (Tozeur, Kasserine, le Kef et Jendouba) pouvant abriter de telles zones, reste à établir les priorités en la matière par un conseil des ministres. Des concertations ont été menées avec l’Algérie là-dessus, a-t-elle fait savoir.

Gnetnews