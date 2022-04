La Tunisie optera pour le scrutin uninominal, et l’ISIE organisera les prochaines Ã©lections…mais (SaÃ¯ed)

La Tunisie optera pour le scrutin uninominal, et l’ISIE organisera les prochaines élections…mais (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé hier, mercredi 06 avril à Monastir, que le vote lors des prochaines élections législatives sera sur les personnes et non sur les listes, pendant deux tours sur la base des résultats de la consultation nationale.

Un scrutin uninominal à deux tours serait ainsi en vigueur en Tunisie, en remplacement du scrutin de listes.

En réponse aux questions des journalistes, en marge de la commémoration du décès de Bourguiba, disparu il y a 22 ans, Saïed a, encore, indiqué que « l’instance électorale continuera à organiser les prochaines élections, mais non dans sa composition actuelle ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné que le dialogue a démarré avec les organisations nationales, et sera sur la base des résultats de la consultation nationale. « Mais non au dialogue avec les voleurs et les putschistes ».

Il a encore préconisé soit l’amendement de la constitution, soit la mise en place d’une nouvelle constitution, selon les résultats du référendum du 25 juillet.

S’agissant de la cession de certaines entreprises publiques, le président de la république a déclaré qu’il était convenu d’assainir certaines entreprises publiques. « Les entreprises des secteurs de la santé, de l’enseignement, du transport, de sécurité sociale, etc. n’obéissent pas à la logique des pertes et profits, il faudrait mettre un terme aux réseaux de corruption qui ont gagné de terrain et se sont emparés de centres de pouvoir, au sein de l’Etat, afin que ces entreprises retrouvent leur rôle », a-t-il souligné.

Le président de la république a réitéré que « la Tunisie est un Etat souverain, et a ses choix, sur la base de la volonté de son peuple indépendant, loin de toute ingérence étrangère ». « La Tunisie n’est pas une dépendance et n’accepte pas une quelconque intervention des consuls étrangers », a-t-il asséné.

Le président de la république avait, en préambule, rendu un vibrant hommage au défunt président, Habib Bourguiba, pour avoir révolutionné et modernisé la société, et émancipé la pensée.

Gnetnews