La Tunisie participe à la réunion de l’Union africaine sur la Libye, ce lundi à Brazzaville

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, conduit la délégation tunisienne à la réunion du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, qui se tient ce lundi, 05 février, à Brazzaville, (Congo).

Le ministre aura des entretiens avec ses homologues et autres responsables pour renforcer les concertations politiques et discuter des moyens à même de consolider la coopération et de nouer davantage de partenariats avec les pays africains dans le cadre bilatéral et multilatéral.