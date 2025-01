La Tunisie participe au Forum économique mondial de Davos

La Tunisie prend part aux travaux du Forum économique mondial qui se tiendra à Davos du 20 au 23 janvier 2025.

La délégation tunisienne sera représentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Mohamed Ali Nafti, ainsi que par le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh.

En marge de cet événement mondial, le ministre de l’Économie et de la Planification tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec des hauts responsables d’institutions financières régionales et internationales, ainsi qu’avec des représentants d’entreprises et d’organisations actives dans les domaines économiques.

Par ailleurs, il participera à plusieurs panels de discussion et ateliers, abordant des thématiques liées aux défis économiques émergents, tant au niveau régional qu’international.

Gnetnews