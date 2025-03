La Tunisie participe au Sommet arabe extraordinaire au Caire

La Tunisie prendra part au Sommet arabe extraordinaire, prévu le 4 mars 2025 au Caire, avec une délégation présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti. Cette participation intervient sur instruction du Président de la République et sera précédée d’une réunion ministérielle préparatoire le 3 mars.

Ce sommet sera consacré aux derniers développements dans les territoires palestiniens, notamment en Gaza et en Cisjordanie, face aux attaques et aux tentatives de déplacement de la population palestinienne. Les discussions viseront à adopter une position arabe unifiée en signe de solidarité et de soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour ses droits légitimes.

La Tunisie profitera de cette occasion pour réaffirmer son engagement en faveur des droits du peuple palestinien, appelant à la création d’un État palestinien indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire, avec Al Qods Al-Charif pour capitale.

En marge du sommet, Mohamed Ali Nafti tiendra également des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues arabes afin d’échanger sur les dossiers régionaux et les relations bilatérales.

Gnetnews