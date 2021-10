La Tunisie participe aux assemblÃ©es annuelles 2021 de la Banque mondiale et du FMI

La Tunisie participe aux assemblées annuelles 2021 de la Banque mondiale et du FMI

Les Assemblées annuelles 2021 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), s’ouvrent officiellement ce mercredi 13 octobre.

Comment aider les pays à avoir une croissance verte, souple et intégrale, et se préparer aux défis à venir ? C’est la principale question à laquelle ces réunions devront répondre.

En raison de la situation sanitaire, ces assemblées se tiennent selon un format principalement virtuel.

Elles rassemblent les directions et les administrateurs de la banque mondiale et du Fonds monétaire international, les gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances, du développement et des parlementaires, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile, des universitaires… pour discuter des modalités et moyens d’une reprise économique et d’une croissance durable.

La banque centrale tunisienne (BCT) participera à ces assemblées annuelles, en tant que représentant de la Tunisie auprès du FMI.

Selon la TAP, le gouverneur de la BCT mènera une série de réunions virtuelles avec les différentes parties.

Le président de la banque mondiale, David Malpass, a fait le point, lors d’une conférence de presse, sur l’action menée pour aider les pays à acquérir et déployer des vaccins, mais aussi à juguler plus vite la pandémie et jeter les bases d’une reprise verte, résiliente et inclusive.

