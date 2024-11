La Tunisie participera Ã  la 45e session des ministres du Commerce du COMESA

La Tunisie participera à la 45e session des ministres du Commerce du COMESA

Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Mohamed Ben Ayed, conduira la délégation tunisienne lors de la 45e session ordinaire de la Conférence des ministres du Commerce du COMESA, qui se tiendra les 27 et 28 novembre 2024 à Lusaka, capitale de la Zambie.

Ce rendez-vous annuel revêt une importance stratégique, abordant les principaux axes de développement du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). Créé en 1994, le COMESA est un acteur clé de l’intégration économique africaine et joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Avec 21 États membres, dont la Tunisie, cet espace regroupe 640 millions d’habitants, représente un PIB de 805 milliards de dollars et génère des échanges commerciaux annuels de 324 milliards de dollars.

Outre sa participation aux travaux de la conférence, M. Ben Ayed tiendra des rencontres bilatérales avec ses homologues africains pour renforcer les relations économiques et examiner des dossiers d’intérêt commun. Cette visite s’inscrit dans la continuité des efforts tunisiens pour approfondir les liens avec le COMESA, notamment après la récente participation du ministre des Affaires étrangères au 23e sommet du COMESA à Bujumbura en octobre dernier.

Le COMESA, dont le secrétariat est basé à Lusaka, couvre environ les deux tiers du continent africain, incarnant une plateforme majeure pour promouvoir l’intégration économique et le développement régional.

