La Tunisie pourrait compter sur la France dans cette Ã©tape spÃ©ciale (Jean Castex)

La Tunisie pourrait compter sur la France dans cette étape spéciale (Jean Castex)

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et son homologue français, Jean Castex, ont coprésidé hier, jeudi 11 novembre 2021, une séance de travail conjointe, à Matignon, en présence de Othman Jarandi, et Abdelkarim Jamoussi, respectivement, ministre des Affaires étrangères, et ambassadeur de Tunisie en France.

Les deux parties ont évoqué « la solidité des relations franco-tunisiennes et les moyens de les renforcer, et de trouver des domaines nouveaux, permettant d’augmenter les échanges commerciaux, et d’encourager l’investissement, selon le principe d’égal à égal, et l’intérêt mutuel pour les deux pays », rapporte la présidence du gouvernement.

« La Tunisie est déterminée à respecter ses engagements sur le double plan national et international ; elle demeurera toujours une source de sagesse et de raison, et est attachée à poursuivre la consolidation de ses relations avec les frères et amis », a souligné Bouden.

Jean Castex a, quant à lui, affirmé « le soutien de la France à la Tunisie, dans ses orientations vers la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires, afin de relancer son économie et concrétiser ses ambitions en termes de développement ».

Le Premier ministre français a ajouté que « les relations tuniso-françaises allaient demeurer idéales, comme à leur habitude, et que les échéances bilatérales étaient maintenues ».

« La France restera le partenaire sur lequel pourrait compter la partie tunisienne dans cette étape spéciale », a-t-il dit, assurant la Tunisie du soutien de son pays auprès des bailleurs de fonds.

S’agissant de la migration, les deux parties ont affirmé qu’elle devait avoir lieu, dans le cadre du respect des clauses de la convention cadre rédigée le 28 avril 2008, et portant sur la gestion consensuelle de la migration et le développement solidaire.

