La Tunisie présente sa deuxième stratégie nationale de riposte au Covid-19 aux bailleurs de fonds

Une réunion à la fois présentielle et à distance s’est tenue ce mardi 06 octobre, au ministère de la Santé, pour présenter la deuxième stratégie nationale de lutte contre la pandémie du Covid-19, face à l’accélération de la propagation du virus.

Le budget à allouer à ladite stratégie a été présenté aux partenaires de la Tunisie et bailleurs de fonds (AFD, USAID, etc.), parmi les représentants des organisations, des fonds onusiens et des institutions financières internationales, indique le ministère de la Santé dans un communiqué sur sa page officielle.

Il a été aussi question des actions mises en œuvre dans le cadre du plan d’action national de riposte au Covid-19 en Tunisie.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé l’importance de la conjugaison des efforts nationaux et internationaux pour la lutte contre l’épidémie, exprimant « la gratitude de la Tunisie envers le soutien permanent des organisations et instances internationales en vue de mettre en œuvre sa stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 ».

La Tunisie qui vit une deuxième vague épidémique encore plus virulente que celle du printemps dernier, adopte désormais une stratégie de coexistence avec le Virus, avec des mesures exceptionnelles et ponctuelles décrétées, selon l’évolution de la situation épidémiologique.

Les pouvoirs publics incitent la population à adopter un nouveau mode de vie, tenant compte de l’application des mesures de prévention contre le Virus (port du masque, distanciation physique, et hygiène des mains), tout en promettant une application stricte des protocoles sanitaires, et la fermeté contre tout laxisme ou violation passibles de pénalités financières.

Gnetnews

.