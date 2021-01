La Tunisie prolonge le confinement ciblé de trois semaines

La coordinatrice du programme national de lutte contre le coronavirus, Nissaf Ben Alaya, a annoncé ce samedi 23 juillet, le prolongement du confinement ciblé de trois semaines, du 25 janvier jusqu’au 14 février prochain, qualifiant la situation épidémiologique « d’extrêmement grave, marquée par une accélération de la circulation du virus à travers le pays ».

Lors d’une conférence de presse cet après-midi au siège de la présidence du gouvernement, à l’issue de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, sous la présidence du chef du gouvernement, Nissaf Ben Alaya a affirmé que couvre-feu sera maintenu sur tout le territoire national, de 20h à 5h du matin. Idem pour le travail par alternance un jour/2, tout en optant pour le télétravail.

L’interdiction des rassemblements, et de toutes les manifestations sera également reconduite.

Les cours reprendront lundi 25 janvier, avec la nécessité de respecter les protocoles sanitaires.

La Directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), a, par ailleurs, fait savoir que les cafés et les restaurants ont été autorisés à reprendre leurs activités avec 30% de leur capacité à compter du 25 Janvier, tout en veillant sur l’application stricte du protocole sanitaire.

Ben Alaya a mis en garde contre toute transgression de cette disposition, ou tout manquement, qui feront l’objet de sanctions, allant jusqu’à la fermeture immédiate.

La porte-parole Covid du ministère de la Santé et membre du comité scientifique a déclaré, en préambule, que la Tunisie est à « un tournant grave et la situation épidémiologique est extrêmement difficile », réitérant son appel à respecter les mesures annoncées et les protocoles sanitaires.

« Le problème majeur en Tunisie est le non-respect des mesures, » a-t-elle déploré, prévenant contre un durcissement des mesures dont l’impact sera très lourd, si ces dispositions ne sont pas observées.

Gnetnews