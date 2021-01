La Tunisie enregistre 100 décès par le Coronavirus en un jour, le comité scientifique proposera de nouvelles mesures

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé ce vendredi 22 janvier, que la Tunisie a recensé 100 décès des suites du Coronavirus hier, jeudi 21 janvier, exprimant son inquiétude, envers un tel bilan, le plus haut jamais atteint depuis l’avènement de l’épidémie dans nos contrées.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une cérémonie de remise de don US, le ministre a expliqué que ce bilan constituait un résultat regrettable de la période précédente.

Il a fait savoir que le comité scientifique allait se réunir cet après-midi en vue de présenter ses propositions à l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, autour des mesures pouvant être prises pour freiner la propagation du virus, deux jours avant la fin du confinement ciblé allant du 18 au 24 janvier.

L’évaluation des résultats du confinement ciblé interviendra dans les deux prochaines semaines, a-t-il souligné.

La Tunisie est confrontée, cette dernière période, à une forte circulation du virus, avec une moyenne de 2500 cas, et plusieurs dizaines de décès chaque jour.

L’instance anti-coronavirus s’apprêterait à prolonger le confinement partiel, notamment le travail par groupe et par alternance au sein de l’administration, avec le maintien du couvre-feu et d’autres restrictions, sur recommandation du comité scientifique.

Sauf que la prorogation de ces mesures à un impact socio-économique très lourd, notamment pour le secteur de la restauration et des cafés, dont une forte majorité est menacée de mettre la clef sous le paillasson, si les restrictions sont reconduites pour une longue période. Il s’agit là d’un dilemme, que pose la pandémie en Tunisie et dans le monde entier, comment venir à bout de cette crise sanitaire galopante, sans exacerber la crise économique et sociale sans précédent, qui plonge des millions de personnes dans la marginalisation et la paupérisation.

D’où l’espoir placé sur la campagne de vaccination pour vaincre le virus, et revenir à une vie normale.

Gnetnews