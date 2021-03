Coronavirus : La Tunisie rassure sur le caractère « sûr » et « efficace » du vaccin, et est attentiste sur AstraZeneca

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce mardi 16 Mars que la Tunisie attend les décisions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui se prononceront sur les éventuels liens entre le vaccin Astrazeneca, et les effets secondaires apparus chez certaines personnes à qui, il était administré.

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, au siège de son ministère, sur l’évolution de la situation épidémiologique et l’état d’avancement de la campagne de vaccination, le ministre a indiqué qu’un comité scientifique, chargé de suivre les données et les évolutions, autour du vaccin contre le Covid-19, allait se réunir aujourd’hui à midi pour examiner cette question et prendre toutes les dispositions et les recommandations nécessaires.

Le ministre a tenu à rassurer, quant au caractère « sûr » et « efficace » du vaccin utilisé dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus.

Il a rappelé que la Tunisie allait recevoir des lots du vaccin AstraZeneca, dans le cadre du mécanisme COVAX, initié par l’OMS, l’UNICEF…signalant que ce vaccin a été inoculé à plusieurs millions de personnes dans le monde sans qu’un lien direct n’ait été établi entre l’injection et les effets secondaire.

Plusieurs pays dans le monde, dont la France, l’Allemagne… ont suspendu l’utilisation du vaccin AstraZenenca, suite à l’apparition d’effets secondaires, notamment la formation de caillots sanguins.

La Tunisie recevra 136 800 doses du vaccin AstraZeneca en ce mois de Mars, et 276 000 doses du même vaccin anglo-suédois en avril, a-t-il fait savoir.

Gnetnews