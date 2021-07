Tunisie : 194 nouveaux décès, les autorités comptent vacciner à tour de bras, avec l’arrivée de 4 millions de doses

Les aides internationales continuent à affluer de la part des pays frères et amis, en soutien à la Tunisie, face à ce rebond épidémique sans précédent. Plusieurs avions civils et militaires ont atterri hier, à l’aéroport Tunis-Carthage, chargés de cargaisons médicales ; des équipements d’appoint salvateurs pour un système de santé dont les maigres moyens sont largement dépassés par une demande de soins grandissante.

Tout en renforçant l’aspect curatif, à travers la consolidation des moyens de prise en charge des malades en milieu hospitalier, les autorités politiques et sanitaires intensifient les efforts en matière préventive, en accélérant la campagne de vaccination, principal remède contre ce virus redoutable.

Le ministre de la Santé a annoncé hier à l’Assemblée l’arrivée, la prochaine période, de près de 4 millions doses de vaccin anti-Covid, qui vont permettre d’immuniser un grand nombre de citoyens contre le virus.

Il a ajouté que les dispensaires, des établissements de soins de première ligne, allaient être impliqués dans la campagne de vaccination.

La Tunisie révise et renforce ainsi sa stratégie de vaccination. La prochaine période verra, à cet effet, la contribution des pharmacies et officines privées à l’effort de vaccination, qui s’ajouteront aux 96 centres de vaccination implantés à travers la république et aux campagnes itinérantes qui se dirigent vers les catégories vulnérables et les personnes âgées dans leurs lieux de résidence, notamment dans les régions rurales reculées.

8 213 nouveaux cas de contamination

En attendant que la vaccination atteigne ses objectifs, la situation épidémique est encore tendue au plus haut point, face à des chiffres en accroissement rapide et continu.

Le ministère de la Santé a recensé, à la date du 13 juillet, 8 213 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, après la parution des résultats de 25 213 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 32,57 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 518 609 infections, sur un ensemble de 2 005 661 analyses en laboratoire.

Au cours des dernières 24 heures, quelque 6 806 malades se sont déclarés rétablis, portant le total à 413 155 guérisons.

Quelque 194 décès ont été signalés à la même date, dont 61 disparitions sont survenues le 13 juillet.

Le ministère de la Santé précise, à cet effet, que les chiffres des décès publiés quotidiennement englobent les décès survenus les dernières 24 heures et signalés le même jour, ainsi que ceux qui se sont produits les jours précédents et qui n’ont pas été signalés.

Ce faisant, hôpitaux et cliniques continuent à gérer, non sans difficulté, un surnombre de patients ; 4 667 malades y sont alités, dont 4 091 dans le secteur public, et 576 dans le secteur privé. Sur l’ensemble, 665 sont placés en soins intensifs et 158 sous respiration artificielle.

Avec les dernières 58 nouvelles admissions, les structures hospitalières auraient pris en charge depuis l’avènement de la pandémie, quelque 21 289 patients, des suites du Covid.

