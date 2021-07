Tunisie : L’aide internationale continue à affluer, plusieurs avions chargés de cargaisons médicales atterrissent à l’aéroport Tunis-Carthage

Un large élan de solidarité international s’exprime ces jours-ci envers la Tunisie, pour lui venir en aide, et soutenir ses efforts dans sa guerre contre le Coronavirus, face à une 4ème vague qui se pose avec la plus grande acuité.

Après l’arrivée avant-hier des aides algériennes, turques et émiraties, c’est au tour de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte et de la Mauritanie de dépêcher leurs cargaisons médicales, conformément aux promesses données.

Deux avions saoudiens ont atterri hier après-midi, mercredi 14 juillet, à l’aéroport Tunis-Carthage, chargés d’équipements médicaux divers, pour appuyer les efforts de la Tunisie face à l’épidémie.

La présidence a salué vivement « la réponse rapide du Royaume saoudien à la demande d’aide de la Tunisie, en cette circonstance épidémique critique, ce qui illustre le respect mutuel entre les directions des deux pays, la solidité des relations de fraternité entre les deux peuples, et leur foi commune dans les valeurs de solidarité et d’entraide ».

Par ailleurs, trois avions militaires égyptiens chargés d’équipements médicaux, d’oxygène et de médicaments sont arrivés hier à l’aéroport Tunis-Carthage. La présidence réitère « ses remerciements et sa reconnaissance à l’Egypte, pour cette noble initiative, qui traduit les relations de fraternité entre les directions et les peuples des deux pays ».

Deux avions mauritaniens chargés d’équipements sanitaires et d’une équipe médicale et paramédicale, ont atterri hier, mercredi 14 juillet à l’aéroport Tunis-Carthage, en guise de contribution de la Mauritanie aux efforts de la Tunisie, dans sa lutte contre le Covid-19.

Le président de la république a adressé, lors d’un entretien téléphonique la veille, ses vifs remerciements à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour son initiative fraternelle.

Le soutien mutuel entre les deux pays ne se mesure pas, par sa valeur, mais par sa symbolique, et ce qu’il traduit en termes de profondeur des liens d’entraide et de fraternité, a rétorqué le dirigeant mauritanien.

