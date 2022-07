La Tunisie risque le défaut de paiement

« Le Liban, le Sri Lanka, la Russie, le Suriname et la Zambie sont déjà en défaut de paiement, la Biélorussie est au bord du gouffre et au moins une douzaine d’autres pays sont dans la zone de danger ».

Alors que la hausse des coûts d’emprunt, l’inflation et la dette attisent les craintes d’un effondrement économique, rapporte Reuters.

Selon les experts de la crise, de nombreux pays pourront encore esquiver la cessation de paiement, essentiellement, si les marchés mondiaux se calment et que le FMI apporte son soutien, « mais ce sont des pays à risque ».

L’Afrique compte un groupe de pays qui ont recours au FMI, « la Tunisie semble l’un des plus à risque », selon la même source.

Avec un déficit budgétaire de près de 10%, et l’une des masses salariales les plus élevées au monde, il y a des craintes quant à parvenir à un programme avec le FMI, rapporte Reuters, évoquant « l’opposition de la puissante organisation syndicale et les tentatives du président Kais Saied d’étendre son emprise sur le pouvoir », rapporte l’agence de presse britannique.

La Tunisie figure sur la liste des trois principaux défaillants probables, aux côtés du Salvador et de l’Ukraine, selon Morgan Stanley.

Reuters cite le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouan Abassi, selon lequel, «un accord avec le FMI devient impératif ».

La Tunisie mène actuellement des négociations officielles avec le Fonds monétaire international, en vue d’un programme de soutien financier à même de lui permettre de sortir de cette impasse financière.

