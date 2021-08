La Tunisie s’apprÃªte Ã  renouer avec une vie normale, Ã  la faveur d’une vaccination massive

La Tunisie s’apprête à renouer avec une vie normale, à la faveur d’une vaccination massive

Le président de la république, Kaïs Saïed, a incité les Tunisiens à adhérer à « la vaccination massive », pour retrouver une vie normale dans tous les secteurs d’activités.

Entouré de personnel soignant et de hauts cadres de la santé militaire, le chef de l’Etat a pressé, dans une vidéo, les Tunisiens à affluer en grand nombre vers les centres de vaccination, « pour se faire administrer la première dose du vaccin anti-Covid, ou la seconde dose », afin que l’on puisse vaincre cette pandémie, et amorcer un retour à la normale en Tunisie. « Ne manquez pas ce rendez-vous, n’hésitez pas un moment, faites-vous vacciner, faites-vous inoculer la seconde dose », a insisté le président, avec un ton mobilisateur, indiquant avoir lui-même reçu la deuxième dose du vaccin.

A deux jours du démarrage des journées de vaccination massive, le dimanche 08 août à travers tout le territoire de la république, pour immuniser les 40 ans et plus contre le virus, le chef de l’Etat a affirmé que la Tunisie était parvenue, en une quinzaine de jours, à mettre à disposition quelque 6 millions doses de vaccins, les prochains jours verront la livraison de 2 millions doses, qui seront suivies après par l’arrivée de 4 millions de doses de cette injection anti-coronavirus.

Saïed a déploré que la Tunisie ait occupé, après la poussée épidémique qu’elle avait connue la période passée, la première position en Afrique et dans le monde, mais maintenant « le Covid-19 a perdu son équilibre et sa propagation« , grâce aux efforts considérables déployés pour réunir les doses de vaccins, l’oxygène et les équipements sanitaires en un laps de temps très court, a-t-il souligné.

Des ponts aérien, maritime et terrestre ont été installés pour permettre l’acheminement de toutes ces cargaisons sanitaires, ce qui a permis à la Tunisie de surmonter un premier obstacle et devra venir à bout de toutes les difficultés, après quelques jours de vaccination intensive, a-t-il assuré.

Le président de la république a adressé ses vifs remerciements à tous ceux qui sont venus en aide à la Tunisie à l’intérieur et à l’extérieur, particulièrement les Tunisiens de l’étranger. Saïed n’a pas tari d’éloges sur les cadres médicaux et paramédicaux de la santé militaire et civile ; « ces héros, dont les noms seront écrits par l’histoire, par des lettres en Or ».

