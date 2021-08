Tunisie â€“ Coronavirus : La 4Ã¨me vague marque le pas, 2 448 nouveaux cas et 129 dÃ©cÃ¨s signalÃ©s en un jour

Tunisie – Coronavirus : La 4ème vague marque le pas, 2 448 nouveaux cas et 129 décès signalés en un jour

La 4ème vague du Coronavirus qui a frappé la Tunisie de plein fouet, faisant exploser les courbes des contaminations et des décès s’essouffle. La propagation du Covid-19 ralentit dans le pays, une tendance confirmée par les chiffres des nouveaux cas positifs qui sont en recul et un taux de positivité qui se stabilise dans une moyenne de 20 à 25 %. Les décès, eux, se stabilisent mais à un niveau encore élevé.

Ce ralentissement ne devra pas, néanmoins, nous inciter à baisser la garde contre ce virus imprévisible et encore indomptable. Les médecins continuent à recommander vivement le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires, tout en incitant les Tunisiens à se faire vacciner en masses, avec le démarrage après-demain dimanche 08 août des journées de vaccination intensive. Le vaccin est un remède majeur contre le Covid-19 et est le seul moyen de retrouver une vie normale, affirment en chœur les autorités politiques et sanitaires.

Taux de positivité de 23,88 %

Le ministère de la Santé annonce ce vendredi 06 juillet que 2 448 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été recensés à la date du 04 août, après la parution des résultats de 10 252 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 23,88 %.

Le bilan s’élève désormais à 605 205 contaminations, sur un ensemble de 2 313 825 analyses en laboratoire.

Par ailleurs, quelque 4776 personnes ont été déclarées rétablies, portant le total à 535 321 guérisons.

La courbe des décès continue son ascension, avec 129 disparitions signalées les dernières 24 heures, dont 49 se sont produits le même jour. Le virus a ravi la vie de 439 Tunisiens les quatre premiers jours d’Août.

Le bilan passe à 20 679 morts des suites du Covid-19, depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées.