La Tunisie se dit solidaire de la Jordanie, face aux « pratiques provocatrices et hostiles » de l’entité sioniste

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a réitéré « la solidarité de la Tunisie avec le Royaume Hachémite, à l’issue des pratiques provocatrices et hostiles, d’un responsable de l’entité d’occupation ».

C’était lors d’un appel téléphonique qu’il a reçu du vice-Premier Ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés jordanien, qui l’a invité à se rendre en visite de Travail en Jordanie, rapporte le département du Nord-Hilton dans un communiqué.



Les deux hommes ont, par ailleurs, affirmé la nécessité « de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, en prime la haute commission mixte tuniso-jordanienne, dans sa dixième édition ».

Ils ont souligné la nécessité « d’intensifier la coordination et la concertation autour des affaires de l’heure dans les espaces d’appartenance commune, à l’échelle arabe et méditerranéenne et dans les forums régionaux et internationaux ».

La Tunisie avait condamné, auparavant, par la voix de son chef de diplomatie, les propos d’un ministre israélien, ayant renié l’existence du peuple palestinien.

Gnetnews