La Tunisie se fera livrer les premiÃ¨res doses de vaccins anti-Coronavirus en fÃ©vrier (OMS)

La Tunisie se fera livrer les premières doses de vaccins anti-Coronavirus en février (OMS)

L’Organisation mondiale de la Santé a révélé hier, jeudi, que son initiative Covax, vise à acheminer près de 90 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 vers l’Afrique en février.

L’OMS ajoute, dans un communiqué relayé par plusieurs sites arabophones, avoir consacré 320 mille doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BionTech, à quatre pays qui sont : le Cap-Vert, le Rwanda, l’Afrique du Sud et la Tunisie.

La Tunisie a été retenue parmi le premier contingent des pays, qui se feront livrer le vaccin anti-coronavirus dans le cadre du mécanisme Covax, avait annoncé, auparavant, le ministère de la Santé.

Le ministère avait fait état de l’arrivée de 93 600 doses en ce mois de février, et de 500 000 à un million de doses début Mars.

L’arrivée des 4 millions de doses restantes se fera, selon le calendrier préétabli.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, avait dévoilé le 20 janvier dernier, les différentes phases de la campagne de vaccination contre le Coronavirus.

La Tunisie compte vacciner en premier le personnel soignant, notamment celui affecté aux circuits Covid, et puis les catégories prioritaires, comme celles âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques, les employés des secteurs vitaux…le but est de vacciner 20 % de la population dans un premier temps, et 50 % ensuite.

Le vaccin est gratuit, et relève du libre-consentement des personnes concernées.

