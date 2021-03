La Tunisie se lance dans la conquête de l’espace, après avoir conquis la terre (Kaïs Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed a salué ce lundi 22 Mars 2021, « un jour historique », saisissant cette occasion pour réaffirmer l’attachement de la Tunisie, à son indépendance.

Le chef de l’Etat qui prenait part ce matin, au siège du groupe Telnet, à la cérémonie du lancement de la fusée russe Soyouz, avec à son bord le satellite tunisien, Challenge One, a souligné en préambule qu’il était prévu que cet évènement intervienne le 20 Mars, et corresponde au 65ème anniversaire de l’indépendance, « la célébration aura été ainsi double, mais la météo en a voulu autrement ». « La commémoration du 20 Mars ne s’effacera jamais de l’âme de tout Tunisien, jaloux de l’indépendance de son pays, rejetant l’occupation, quelle qu’en soit la forme, et attaché à à sa souveraineté sur une terre irriguée par le sang des martyrs qui ont préféré la mort à l’humiliation », a-t-il souligné en substance.

Saïed n’a pas tari d’éloges sur l’intelligence et les compétences tunisiennes qui ont rendu possible cette conquête de l’espace.

« Le lancement du premier satellite tunisien suscite la fierté, a fortiori que cette réalisation est l’œuvre de compétences tunisiennes, c’est une leçon au monde entier, selon laquelle, par la volonté constante et la détermination forte, on ne réalise pas l’indépendance sur terre seulement, mais on navigue indépendant dans l’espace ».

Saïed a affirmé que « la richesse réelle intarissable de la Tunisie, est sa richesse humaine ; ce sont ces jeunes qui sont capables de surmonter les difficultés, les obstacles et les risques », pour atteindre leurs objectifs.

La conquête de l’espace, a été précédée par une conquête de la terre

Il a évoqué un évènement historique ; « cette conquête de l’espace a été précédée par une conquête de la terre, à travers l’indépendance, l’attachement à la liberté et l’affranchissement. L’indépendance n’est pas un document ou une cérémonie, l’indépendance réelle est lorsqu’on est maître sur sa terre, lorsqu’on traite avec les autres sur un pied d’égalité », signalant en allusion à la France, que la coopération devra se faire dans le cadre du respect. « Nous coopérations avec ceux qui partagent nos valeurs et nos rêves, nous ne voulons pas de compassion sans respect, mais nous volons du respect même sans compassion ».

Le chef de l’Etat a dit son engagement « à se débarrasser des séquelles du passé, ayant mené au despotisme, à l’asservissement et à l’ignorance », tout en aspirant vers un avenir sur terre et dans l’espace.

Saïed s’est engagé à développer davantage le savoir et la science, signalant avoir plaidé il y a sept ans pour la création « d’une haute instance constitutionnelle pour l’éducation et l’enseignement, loin de la politique, et de l’infiltration des politiciens dans les salles de classe ». « Seuls nous manquent une volonté nationale constante et des objectifs nationaux », a-t-il regretté.

Le lancement de ce satellite constitue « un phare qui illuminera et balisera le terrain aux prochaines générations, qui se verront passer le flambeau et qui sont capables de conquérir la terre et l’espace et de faire des miracles », a-t-il assuré.

Il a affirmé que la Tunisie est fière de son passé, de ses anciens et ses aïeux, comme elle est fière de sa jeunesse qui fera l’histoire, celle qui regarde vers le ciel, et aspire au progrès à l’excellence.

Kaïs Saïed a salué les compétences tunisiennes disséminées à travers les différents coins de la planète, « ayant subjugué le monde par leur maitrise des sciences et technologies ».

Une Tunisienne se poserait sur la Station spatiale internationale

Le Directeur Général du groupe Telnet, Mohamed Frikha, a lui affirmé que le but est de faire de la Tunisie un pôle technologique de l’espace en Afrique, signalant avoir proposé, lors de son déplacement à Moscou, qu’ »une Tunisienne soit la première femme arabe et africaine à se poser sur la Station spatiale internationale (SSI) ».

Il a ajouté qu »avec le lancement de ce satellite, on a ouvert la voie à l’excellence dans les domaines technologiques les plus avancés, aux futures générations ». « Nous avons balisé le chemin, vous n’avez qu’à persévérer pour atteindre les plus hauts niveaux de l’excellence, dans le concert des nations », a-t-il indiqué.

Le satellite tunisien Challenge One, conçu et développé par des compétences tunisiennes, a été lancé ce lundi 22 Mars, à 7h 7 minutes bord de la fusée russe Soyouz, à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, faisant entrer la Tunisie dans le club des pays, qui font leur premier pas dans la conquête de l’espace.

Gnetnews