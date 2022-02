La Tunisie serait au pic de la 5ème vague, 80 % des plus de 40 ans vaccinés (Louzir)

Le Directeur Général de l’Institut Pasteur, et membre du comité scientifique, Hechmi Louzir, a déclaré ce mardi 1er février, que la Tunisie pourrait être, à ce stade, au pic de la 5ème vague du Coronavirus. Elle pourrait, par ailleurs, avoir franchi le pic, selon ses dires.

Dans un entretien ce matin avec Shems, le président de la commission de vaccination a affirmé que les décès des suites du virus pourraient enregistrer une hausse les prochains jours, d’autant que le nombre de morts annoncés par le communiqué quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémique, est préliminaire.

Louzir a appelé à la nécessité de faire montre de prudence et de s’en tenir aux mesures de prévention, tout en continuant à se préparer au niveau des hôpitaux.

Le DG de l’Institut Pasteur a, par ailleurs, considéré que la Tunisie avait réalisé une avancée considérable en matière de vaccination.

Une proportion de 65 à 66 % des enfants de plus de 11 ans a été vaccinée, a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, fait savoir que 80 % de la catégorie d’âge de plus de 40 ans a été vaccinée, appelant les personnes non vaccinées de cette tranche d’âge, à la nécessité de se faire inoculer la piqûre, ou d’achever la vaccination pour se prémunir contre le virus, et protéger leur famille et la société.

La forte propagation d’Omicron pourrait contribuer à l’augmentation des cas qui requièrent une hospitalisation dans les circuits covid des établissements de santé, a-t-il, encore, pronostiqué.

Gnetnews