La Tunisie s’évertue à honorer ses engagements et à rembourser sa dette (ministre)

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a évoqué les efforts déployés par la Tunisie pour honorer ses engagements en matière de remboursement de sa dette extérieure, et jouer son rôle sur le plan intérieur.

Recevant une délégation de la banque européenne de la reconstruction et du développement (BERD), conduite par son premier vice-président, Jurgan Rigterink, la ministre a affirmé l’importance du rôle social de l’Etat, et la nécessité que les différentes réformes tiennent compte de cette dimension, en vue de préserver la solidité du tissu social, étant l’un des piliers de la création des richesses et de développement durable, rapporte le ministère des Finances dans un communiqué.



Le vice-président de la BERD a valorisé, pour sa part, les efforts consentis face aux pressions actuelles, affirmant la détermination de la banque à renforcer le partenariat et à développer la coopération financière avec la Tunisie.

Cette rencontre a, par ailleurs, porté sur la marche de la coopération entre la Tunisie et la banque, et les programmes d’action conjoints à la prochaine période.

Il a été aussi question de la conjoncture économique mondiale, et ses répercussions sur l’économie tunisienne.

Gnetnews