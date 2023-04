La Tunisie sollicitée en vue d’une adhésion à l’Agence africaine d’assurance commerciale

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est réunie hier, lundi 03 avril avec une délégation de l’Agence africaine d’assurance commerciale ( ATI / ACA), conduite par son directeur exécutif, Manuel Moses.

La rencontre a porté sur les moyens et les opportunités existantes en vue d’instaurer une coopération fructueuse entre la Tunisie et l’African Trade Insurance Agency.

Cette visite vise à faire connaitre les spécificités de cette agence et son rôle en matière de développement des échanges commerciaux entre pays africains membres, d’assurance des opérations d’Export/ Import, d’attraction des investissements extérieurs, et partant, la participation à la concrétisation des programmes et projets de développement, a souligné Manuel Moses.

Le Directeur exécutif a fait part du souhait de l’ATI / ACA de l’adhésion de la Tunisie, afin de pouvoir bénéficier des services et mécanismes financiers et techniques en termes d’assurance, de relance des échanges, et d’investissement public et privé.

Samir Saïed a souligné la détermination constante de la Tunisie à consolider sa coopération avec l’ensemble des pays africains à tous les niveaux, notamment en termes d’échanges commerciaux, d’investissements et de lancement de projets conjoints.

Il s’est dit disposé, en collaboration avec les autres parties concernées, à examiner la proposition d’adhésion, et à y réagir, d’une manière positive.

Gnetnews