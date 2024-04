La Tunisie souhaite consolider ses relations avec la Hongrie et l’Union europÃ©enne (SaÃ¯ed)

La Tunisie souhaite consolider ses relations avec la Hongrie et l’Union européenne (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 29 avril à Carthage, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó.

Saïed a rappelé, à cette occasion, « certaines étapes historiques ayant marqué les liens d’amitié solides entre la Tunisie et la Hongrie depuis l’instauration des relations diplomatiques en 1956″, évoquant les dénominateurs communs entre les deux pays, s’agissant de la valeur de liberté et de l’attachement à l’indépendance de la décision nationale ».

Il a, par ailleurs, souligné, selon un communiqué de la présidence, « la détermination de la Tunisie à raffermir, davantage, ses relations privilégiées avec la Hongrie, dans un cadre bilatéral et de l’Union européenne, du fait des opportunités prometteuses en termes de coopération et de partenariat existantes dans les deux pays, particulièrement, dans les domaines des énergies renouvelables, de la sécurité alimentaire, de l’enseignement supérieur, des échanges commerciaux, du transport et autres secteurs d’intérêt commun, en vue d’un avenir meilleur pour les deux peuples ».

Saïed a réaffirmé « la forte condamnation de notre pays des violations quotidiennes et des crimes de guerre et d’extermination collective perpétrés contre le peuple palestinien », rappelant « la position constante de la Tunisie, en soutien au peuple palestinien dans sa résistance en vue d’instaurer son Etat indépendant, pleinement souverain, sur l’ensemble de la terre palestinienne, ayant pour capitale al-quds el-Sherif, et son soutien total au droit de l’Etat de la Palestine, à accéder au statut de membre à part entière, au sein de l’Organisation des Nations-Unies ».

Au sujet de la question migratoire, le président de la république a souligné que « la Tunisie est un Etat de droit, et n’accepte pas que celui qui est hors la loi s’installe sur sa terre », prônant un règlement collectif de ce fléau, notamment en éradiquant les causes profondes ayant conduit à son apparition et sa propagation.

Gnetnews