La Tunisie mise sur l’initiative « la ceinture et la route », pour polariser des investissements chinois

La Tunisie participe du 19 au 22 août 2021 à la 5ème édition de la foire Chine-Monde arabe à Yinchuan, dans la région chinoise, Nirngxia, organisée cette année sous le signe «approfondissement de la coopération commerciale et économique, en appui à la construction de la ceinture et de la route », en allusion à la route de la soie.

Dans une allocution prononcée au nom du président de la république, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a affirmé l’importance de la consolidation des relations de partenariat entre la Chine et les pays arabes, dans le cadre de l’initiative « la ceinture et la route », ce qui crée de nouvelles opportunités pour la coopération économique et commerciale.

Jarandi a dit le souhait de la Tunisie de profiter de cette initiative à travers la polarisation des investissements chinois directs, et la hausse de la cadence des exportations de notre pays vers le marché chinois, ce qui contribue à réduire le déficit commercial avec la Chine.

Il a appelé à consolider le partenariat dans les secteurs hautement rentables, comme l’économie numérique et les technologies modernes.

Le chef de la diplomatie tunisienne a rappelé l’aspiration de la Tunisie à abriter la première réunion ministérielle sino-arabe dans le domaine du tourisme en 2022, et sa proposition de créer un observatoire sino-arabe pour le tourisme durable et l’économie verte, en abritant son siège de manière à commercialiser le produit touristique tunisien, vers le marché chinois.

Gnetnews