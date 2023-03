La Tunisie soutient la proposition de l’Algérie liée à la création de « l’agence arabe pour le développement de la santé »

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est entretenu avec son homologue algérien, Adelhak Saihi, en marge de sa participation aux travaux de la 58ème session du Conseil des ministres de la Santé arabes, qui se tient les 13 et 14 Mars 2023 à Alger.

La rencontre a porté sur « la consolidation des opportunités de coopération et d’investissements mutuels entre les deux pays, dans différents domaines, afin qu’ils puissent améliorer leurs systèmes de santé nationaux respectifs, et la qualité des soins ».

Mrabet a salué « le soutien de l’Algérie à la Tunisie pendant la pandémie du Coronavirus, en l’approvisionnant en quantités importantes d’oxygène ».

Le ministre de la Santé algérien a dit les dispositions de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie, dans le secteur de la Santé.

Il a salué « le soutien de la Tunisie à la proposition algérienne, relative au projet de création de l’agence arabe pour le développement de la santé ».

Dans une déclaration médiatique, le ministre de la Santé a indiqué « avoir discuté avec son homologue algérien, de thématiques liées au Jumelage des institutions hospitalières, l’accréditation médicale des établissements hospitaliers, le tourisme de santé, l’échange des expériences entre les deux pays, etc ».

Il a ajouté que la Tunisie et l’Algérie souffrent des mêmes pathologiques et sont confrontées à une hausse des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle, du diabète, et des maladies cancéreuses…

Gnetnews