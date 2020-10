La Tunisie travaille via plusieurs réseaux à avoir le vaccin anti-coronavirus dès sa mise sur le marché (Louzir)

Le Directeur Général de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a déclaré que 10 laboratoires en sont à des essais cliniques avancés des vaccins contre le Coronavirus, notamment aux Etats-Unis, Angleterre, Russie, Chine, Allemagne, etc.

Il a ajouté, lors d‘une conférence de presse conjointe du ministère de la Santé, que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) mène des efforts dans le cadre des initiatives Covax et Gavi, permettant aux pays pauvres et à revenu intermédiaire d’avoir accès aux vaccins contre le Covid-19 aussitôt mis sur le marché. 92 pays dont le nôtre font partie de ce programme, a-t-il dit, faisant savoir que plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet entre la Tunisie et l’OMS, y compris en ligne avec l’équipe de Genève.

Il a indiqué que les autorités étaient en train d’anticiper la mise sur le marché d’un vaccin, et de travailleur via plusieurs réseaux à la manière de l’acheminer en Tunisie, notamment pour les catégories prioritaires.

Il a fait état des estimations prédisant une disponibilité du vaccin anti-coronavirus d’ici début 2021, se faisant l’écho de la position de l’OMS qui envisage une utilisation importante d’un vaccin qui assure une protection de 50 %.

Louzir est revenu sur le travail du comité scientifique, qui est multidisciplinaire et qui se réunit d’une manière hebdomadaire, signalant qu’une cellule issue de ce comité suit toutes les recherches et les avancées réalisées sur le vaccin anti-covid-19.

