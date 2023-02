La Tunisie vise une forte hausse de ses exportations vers l’Afrique

Selon le conseiller en développement économique Chakib Ben Mustapha, la Tunisie pourrait augmenter ses exportations vers l’Afrique de 3% à environ 15% ou 20% en mettant en place une stratégie pour conquérir de nouveaux marchés africains.

Cette stratégie devrait identifier les pays et les produits prioritaires. Ben Mustapha a évoqué plusieurs secteurs et produits qui pourraient aider la Tunisie à promouvoir ses exportations, tels que la construction, les câbles électroniques, les industries alimentaires et les pâtes.

Le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère de l’Économie, Lazhar Bennour, a indiqué de son côté que son département est en train d’élaborer une stratégie pour bénéficier des accords signés par la Tunisie, tels que l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). L’objectif est d’atteindre un taux d’exportation de 5% vers l’Afrique d’ici 2026-2027.

Le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a présenté la stratégie d’exportation du CEPEX pour 2023, qui comprend de nouvelles destinations, dont le marché africain. Le programme de promotion des exportations cible 26 marchés, dont 12 en Afrique et 9 dans le monde arabe, avec l’introduction de six nouvelles destinations, telles que la Palestine, Oman, la Guinée, le Soudan, le Bénin et le Niger. Les produits de la mer, l’huile d’olive et les dattes ont été les produits les plus exportés par la Tunisie, suivis par les secteurs du cuir et des chaussures, du textile-habillement, des produits électriques et mécaniques, ainsi que les services sanitaires.

