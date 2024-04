La Tunisie vit une transition démographique, avec une société en voie de vieillissement

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a indiqué, que la pyramide des âges de la société tunisienne est en train de changer. L’on est passé d’une société jeune, à une société en début de vieillissement.

Présidant ce lundi 22 avril 2024, une réunion autour du projet du plan d’action de la stratégie nationale multisectorielle des personnes âgées 2022 – 2030, la ministre a ajouté que la proportion des personnes âgées représentera près du 1/5 de la population en 2036. Outre les changements économiques consistant, essentiellement, dans le recul de l’économie familiale et de la solidarité sociale, et dans les mutations sociales, ayant consacré la distanciation sociale et géographique, et l’acheminement vers la famille nucléaire.

La ministre a souligné l’importance de la mise en exécution de la stratégie nationale multisectorielle des personnes âgées 2022 – 2030, laquelle sera débattue le 15 juin, à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.

Amel Belhaj Moussa a évoqué les perspectives prometteuses en termes d’investissement dans les personnes âgées, signalant que cette stratégie renferme des dispositions visant, essentiellement, à faire des séniors des citoyens agissants, et à leur accorder tous les attributs d’une vie décente, ainsi qu’un environnement sûr et inclusif, à consolider les capacités sociales et matérielles des familles, ainsi que la solidarité intergénérationnelle.

