La visite de Abdelmajid Tebboune en Tunisie au centre d’un entretien Jarandi/ Lamamra à Dakar

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, s’est entretenu hier, lundi 29 novembre à Dakar, avec son homologue algérien, Ramtam Lamamra, en marge de sa participation au forum de coopération sino-africaine.

Les deux hommes se sont concertés sur l’ordre du jour de la conférence, et la nécessité de sortir avec une stratégie de coopération claire entre les pays du Continent, et le partenaire chinois, ce qui est de nature « à favoriser l’intégration économique de l’Afrique, et son entrée dans la dynamique de développement international, comme étant un espace doté de nombreux atouts, et pouvant être attractif pour l’investissement étranger ».

Les deux parties ont, par ailleurs, discuté des prochaines échéances bilatérales, en prime la visite du président Abdelmajid Tebboune en Tunisie, lors de la prochaine période. Ils ont convenu « d’en assurer une bonne préparation, afin qu’elle soit une étape importante dans le processus des relations bilatérales, et une illustration traduisant la solidité des relations fraternelles, de manière à hisser les relations bilatérales au rang d’un partenariat complémentaire ».

La rencontre a, par ailleurs, constitué une occasion pour « une meilleure coordination au sujet de la réunion qui se tiendra à Oran (Algérie) cette semaine, autour de la sécurité et la paix en Afrique, et le rôle des pays africains, membres non-permanents du Conseil de sécurité, en matière de défense des affaires africaines ». « Le but est d’épargner le continent des conflits et tensions qui sont de nature à en paralyser le développement durable ».

