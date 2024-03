Le centre international d’Astronomie annonce la date de célébration de l’Aïd el-Fitr

Le Centre international d’astronomie a affirmé que le premier jour de l’Aïd el-Fitr correspondra au mercredi 10 avril.

Le centre indique, dans un communiqué, que certains pays ont commencé le mois de Ramadan le lundi 11 Mars 2024. Ces pays procèderont à l’observation du croissant de l’Aïd le lundi 08 avril. Alors que d’autres pays ont débuté le mois du jeûne le mardi 12 Mars, notamment l’Indonésie, la Malaisie, le Brunei, l’Inde, Bengladesh, le Pakistan, l’Iran, Oman, la Jordanie, la Libye et le Maroc.

Ces pays scruteront le croissant de l’Aïd le mardi 09 avril, correspondant au 29 du mois de Ramadan.

S’agissant des pays qui procèderont à l’observation du croissant le lundi 08 avril, sa perception ce jour-là est impossible, du fait que la lune se couche avant le soleil, et la jonction a lieu après le coucher du soleil.

Et partant, ces pays termineront le mois de Ramadan au bout de 30 jours, de manière à ce que le mercredi 10 avril corresponde à l’Aïd el-Fitr.

Concernant les pays qui observeront le croissant le mardi 09 avril, sa visibilité est possible ce jour-là à l’aide du télescope depuis la partie Est du monde et l’Afrique du Sud. Elle est possible à l’œil nu, avec difficulté, depuis le centre de l’Asie et du continent africain. Sa visibilité est possible, et relativement facile, à l’œil nu depuis l’ouest de l’Asie, l’Afrique du Nord, la majorité de l’Europe et des deux continents américains.

Le centre international d’astronomie suppose que la plupart de ces pays annoncent la visibilité du Croissant ce jour-là, de manière à ce que le mercredi 10 avril corresponde à l’Aïd el-Fitr également.

