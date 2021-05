L’Algérie annonce la réouverture partielle de ses frontières avec 04 pays, dont la Tunisie

L’Algérie annonce la réouverture partielle de ses frontières, après une fermeture de plusieurs mois dictée par la pandémie du Coronavirus.

La compagnie Air Algérie assurera à partir du 1er Juin, six vols hebdomadaires vers la France, la Turquie, l’Espagne et la Tunisie, annonce un communiqué du Premier ministère algérien.

Air Algérie assurera 03 liaisons aériennes de et vers la France (Paris et Marseille), ainsi qu’un vol de et vers Tunis (Tunisie), de et vers Istanbul (Turquie) et de et vers Barcelone (Espagne).

Seuls les aéroports d’Alger, Oran et Constantine sont autorisés, dans un premier temps, d’accueillir les passagers à l’arrivée ou au départ vers les destinations précitées.

Les passagers doivent présenter un test RT-PCR négatif datant de 36 heures à l’arrivée en Algérie. Ils doivent également se soumettre à un confinement obligatoire à l’hôtel à leurs propres frais, et subir un autre test PCR à la fin du confinement.

Gnetnews